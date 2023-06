In Völklingen hat ein betrunkener Mann seinen auf einem Supermarktparkplatz stehenden Wagen nicht mehr gefunden und die Polizei alarmiert. Der 45-Jährige sei davon ausgegangen, dass das Auto während seines Einkaufs am Samstagnachmittag im Stadtteil Wehrden gestohlen wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten konnten vor Ort den Wagen aber ohne Aufbruchspuren auf einem Kundenparkplatz finden. Da die Polizei bei der Befragung aufgrund des Geruchs davon ausging, dass der Mann getrunken hatte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der ergab einen Wert von über zwei Promille.

Völklingen (dpa/lrs) - Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde ihm auf einer Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Pressemitteilung Polizei