Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen die Bundesstraße 41 bei Bad Kreuznach gesperrt, weil dort ein betrunkener Mann umherirrte. Eine Streife fand den 34-Jährigen und brachte ihn in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte. Die B41 ist in dem Bereich ähnlich einer Autobahn vierspurig ausgebaut.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Der Mann hatte sich zwischenzeitlich zwischen dem Bretzenheimer Dreieck und der Anschlussstelle Gensinger Straße auf die Fahrbahn gelegt. Er war laut Polizeibericht „erheblich alkoholisiert“.

Polizeibericht