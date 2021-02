Rivenich (dpa/lrs) - Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Dienstag mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 1 in der Eifel in einem Graben gelandet und hat für eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Koblenz gesorgt. Der Mann sei bei Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe den Straßengraben regelrecht durchpflügt. Dann sei er zwischen Graben und Standstreifen zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Unter anderem riss den Angaben zufolge der Tank auf und es lief eine größere Menge Diesel aus. Die Fahrbahn war nach Angaben der Polizei mit Trümmerteilen übersät. Der Sattelzug musste von einer Spezialfirma geborgen werden, die A1 musste zunächst in Richtung Koblenz zwischen Föhren und Salmtal voll gesperrt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

