Puderbach (dpa/lrs) - Ein 49-jähriger Mann hat in Puderbach (Landkreis Neuwied) vor einem Restaurant randaliert und Polizisten mit einem Messer bedroht. Der betrunkene Mann hämmerte am Dienstagabend zunächst mit einem Schlagstock gegen die Eingangstür des Lokals und drohte dann den alarmierten Beamten mit einem Messer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an, fesselten ihn mit Kabelbinder an den Füßen, wobei er sich leicht verletzte, und brachten ihn zur Polizeistation. Auf dem Weg versuchte der 49-Jährige noch, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Eine Blutprobe ergab 1,27 Promille.

