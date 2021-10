Wallenborn (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Wallenborn (Landkreis Vulkaneifel) nachts ohne Licht der Polizei davongerast. Ein Mann und eine Frau, die in dem Ort unterwegs waren, hätten sich am frühen Sonntagmorgen gestikulierend vor dem Raser in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Gegen 3.30 Uhr schließlich habe der Fahrer kontrolliert werden können. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun den Mann und die Frau, die sich retten konnten, sowie weitere Zeugen.

