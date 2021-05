Bellheim (dpa/lrs) - Ein betrunkener 27 Jahre alter Autofahrer hat in Bellheim (Kreis Germersheim) bei einem Unfall einen Schaden von etwa 90 000 Euro verursacht. Der Mann wollte am Freitagabend in Richtung Ortskern fahren und beschleunigte seinen Wagen so stark, dass er die Kontrolle verlor und in ein Firmengebäude krachte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde demnach leicht verletzt. An seinem Fahrzeug sei Totalschaden entstanden, am Gebäude eine Wand eingerissen. Laut Polizei war der Mann mit 1,6 Promille unterwegs gewesen. Sein Führerschein sei sichergestellt worden. Zudem erwarte ihn ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

