Kasel (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Kasel (Kreis Trier-Saarburg) auf den Gehweg gefahren und mit einem fahrenden Bus zusammengestoßen. Auf dem Gehweg konnte ein 15-Jähriger nur durch einen Sprung zur Seite vermeiden, von dem Auto erfasst zu werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einige hundert Meter weiter sei der betrunkene Autofahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen zusammengestoßen. Durch den Aufprall kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Bus.

Anschließend sei der 26-Jährige einfach weitergefahren. Eine Streife fand ihn in seinem Auto auf einem Zufahrtsweg nahe einer Landstraße. Nachdem bei dem Mann 2,28 Promille festgestellt wurden, sei eine Blutprobe angeordnet worden. Gegen ihn werde wegen Trunkenheit am Steuer, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei schätzte den verursachten Sachschaden auf 10 000 Euro. Verletzte gab es nicht.