Worms (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer ist durch die Fußgängerzone von Worms gefahren, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der 36 Jahre alte Mann habe mit seinem Auto in den frühen Morgenstunden zunächst vor einer Gaststätte gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er einen Streifenwagen wahrnahm, habe er Vollgas gegeben und sei mit quietschenden Reifen losgefahren. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,77 Promille an, so die Polizei. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.