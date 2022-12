Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Ludwigshafen Sprit an einer Tankstelle geklaut und ist davongefahren. Der 42-Jährige fuhr am Montagabend beinahe über den Fuß eines Tankstellen-Mitarbeiters und reagierte anschließend nicht auf Anhaltesignale eines Streifenwagens, wie die Polizei in Ludwigshafen am Dienstag mitteilte. Als er schließlich in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) gestoppt wurde, ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Promillewert von über 2,5. Die Polizei war durch einen Anruf von Mitarbeitern der Tankstelle auf den 42-Jährigen aufmerksam geworden. Er habe beim Tanken erheblich geschwankt, hieß es. Sein Führerschein wurde dem Mann abgenommen. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

Mitteilung Polizei