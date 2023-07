Völlig betrunken ist ein Autofahrer im Landkreis Merzig-Wadern mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Ein Atemalkoholtest habe am frühen Samstagmorgen 2,31 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Eine Frau hatte den desorientiert wirkenden Mann in dem zwei Meter tiefen Straßengraben zwischen Bergen und Britten der Polizei gemeldet. Er war nicht verletzt und hatte sich bereits um einen Abschleppdienst bemüht, als die Beamten eintrafen.

Losheim am See (dpa/lrs) - Der 28-Jährige hatte noch angegeben, nicht selbst gefahren zu sein, sondern das Auto an einen Freund verliehen zu haben. Dessen Namen und Anschrift kannte er aber nicht. Das überzeugte die Polizei nicht. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.