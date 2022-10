Ein 49-Jähriger Autofahrer ist in Völklingen im Regionalverband Saarbrücken unter Alkoholeinfluss gegen einen Kinderwagen gefahren. Das zweijährige Kind in dem Kinderwagen blieb dabei am Samstagabend unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war zuvor mit seinem Auto auf einer Straße gefahren und soll eine rote Ampel zu spät bemerkt und gebremst haben, während eine 40-jährige Mutter die Straße dort mit ihrem Sohn überquerte. Er fuhr demnach nur leicht gegen den Kinderwagen.

Völklingen (dpa/lrs) - Anschließend stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine entsprechende Strafanzeige eingeleitet.

