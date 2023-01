Ein Autofahrer auf Abwegen ist in Speyer auf dem Gelände eines Flugplatzes gelandet. Der betrunkene 26-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Wagen rechts von einer Straße abgekommen, habe einen Drahtzaun durchbrochen und sei auf das Gelände des Flugplatzes geraten, teilte die Polizei in Ludwigshafen mit. Er sei etwa 75 Meter über den Rasen des Geländes gefahren und ungefähr 50 Meter von der Landebahn entfernt selbstständig zum Stehen gekommen.

Speyer (dpa/lrs) - Die Polizei konnte bei dem Mann bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,9 Promille feststellen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da sein Arm schmerzte, wurde der 26-jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Flugverkehr wurde von dem Zwischenfall nicht beeinträchtigt. An dem Auto entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Der Schaden am Flugplatz liegt geschätzt bei 2500 Euro.

Pressemitteilung Polizei