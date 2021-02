Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Betrunkener auf einem E-Scooter ist in Kaiserslautern von der Polizei angehalten worden. Die Beamten wurden am Samstagabend auf den Mann aufmerksam, weil er in Schlangenlinien vor ihnen fuhr. Ein Alkoholtest ergab 1,74 Promille bei dem 32-Jährigen. Er musste eine Blutprobe und den Führerschein abgeben.

