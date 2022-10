Ein betrunkener 55 Jahre alter Mann ist in Essenheim (Kreis Mainz-Bingen) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter durch die Luft geflogen. Der Fahrer habe am Donnerstagmorgen zunächst einen Erdhügel überfahren, sei dann abgehoben und an einem Baum zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 55-Jährige habe zunächst mit einem blutigen Kratzer auf dem Kopf den Unfallort verlassen. Als Polizisten den Unfall aufnahmen, kehrte er aber zurück. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,49 Promille ergeben. Bei dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe genommen. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Essenheim (dpa/lrs) - Pressemitteilung der Polizei