Eine betrunkene Autofahrerin ist in Koblenz durch die Kaiserin-Augusta-Anlagen gefahren - und hat Spaziergänger in Gefahr gebracht. Auf dem schmalen Leinpfad in der Parkanlage am Rhein hätten Personen zur Seite springen müssen, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag hatten Zeugen gemeldet, dass ein Auto mit hoher Geschwindigkeit durch die Grünanlagen in Richtung Schwanenteich fährt, wie es hieß.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Polizei fahndete dann nach dem Wagen - und entdeckte ihn samt der Fahrerin. Diese sei nicht unerheblich alkoholisiert gewesen, hieß es. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei entzog die Fahrerlaubnis vorläufig und fertigte eine Strafanzeige.

