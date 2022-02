Grünstadt (dpa/lrs) - Gleich zwei völlig betrunkene Männer haben am Sonntag die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) beschäftigt. Zunächst erhielten die Polizisten am Nachmittag Mitteilungen über einen stark alkoholisierten Mann im Bereich der Weinstraße Nord in Kirchheim an der Weinstraße. Er sei bereits mehrfach auf die Fahrbahn gefallen, hieß es. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Mann dann eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,4 Promille fest, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Nur kurze Zeit später wurde die Polizeiinspektion informiert, dass ein Mann die Auffahrt zur Autobahn 6 hinauflaufen würde. „Der Mann konnte letztendlich auf der A6 beim Überqueren der Fahrbahn festgestellt werden“, so die Polizei. Die Beamten brachten ihn in Sicherheit und stellten bei ihm sogar eine Atemalkoholkonzentration von ca. 3 Promille fest. Da es sich bei beiden Männern den Angaben zufolge um Berufskraftfahrer handelte, wurden jeweils die Führerscheine und die mitgeführten Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

