Ein betrunkener Fahrer ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag in Lingenfeld (Kreis Germersheim) mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Das geparkte Auto wurde dabei gegen eine Hauswand geschoben. Der 29-Jährige wurde nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 45.000 Euro. Bei dem Mann wurden bei einem Atemalkoholtest 1,59 Promille festgestellt, die Polizei entnahm eine Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher.

Lingenfeld (dpa/lrs) - PM