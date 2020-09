Mainz (dpa/lrs) - Perfide Masche: Ein Angehöriger liege mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus und benötige ein teures Medikament - mit dieser Geschichte haben Betrüger am Telefon versucht, Geld von zwei Menschen in Mainz zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten beide am Donnerstag den Betrug. Die Gespräche wurden beendet, bevor Schaden entstand.

Demnach erhielt ein 81-Jähriger einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter des Uniklinikums Frankfurt. Der Anrufer behauptete, die Tochter des Mannes liege mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation und benötige ein noch nicht zugelassenes Medikament, das aus Berlin eingeflogen werden müsse. Dem 81-Jährigen wurde nach Polizeiangaben angeboten, mit seiner angeblichen Tochter zu sprechen. «Am Telefon hört er dann eine stöhnende, röchelnde Frau, die um Hilfe bittet», hieß es in der Mitteilung. Der Angerufene habe die Frau geistesgegenwärtig nach dem Kosenamen gefragt, den sie immer für die Tochter verwende. Daraufhin legten die Betrüger auf.

Später riefen Unbekannte bei einer 80-jährigen Frau an. Hier wurde behauptet, der Sohn liege mit einer Coronavirus-Infektion im Universitätsklinikum und brauche ein noch nicht zugelassenes Medikament aus den USA. Zudem würde jemand zum Fiebermessen bei der 80-Jährigen vorbeikommen. Die 80-Jährige beendete laut Polizei das Gespräch, bevor die Täter Geld fordern konnten.