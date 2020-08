Trier (dpa/lrs) - Die Polizei Trier hat vor zwei neuen Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Betrüger hätten es am Telefon sowohl auf Gastronomen als auch auf Bankkunden abgesehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unbekannte gaben demnach vor, im Auftrag von Behörden Gaststätten und Betriebe über geltende Corona-Bestimmungen aufzuklären. Am Ende einer solchen angeblichen Schulung versuchten die Betrüger, den Betrieben kostenpflichtige Leistungen zu verkaufen.

«Die Polizei weist darauf hin, dass Kontrollen und Beschulungen in diesem Zusammenhang durch die zuständigen Veterinärämter erfolgen», hieß es am Mittwoch. «Im Zweifel erkundigen Sie sich dort und gehen Sie nicht auf solche telefonischen Angebote ein.»

Zudem registrierte die Polizei Trier Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Die Betrüger erzählten ihren Opfern laut Polizei, dass Online-Konten aufgrund neuer Regelungen überprüft werden müssten. Sie bitten die Kunden dann um die Konto- und die TAN-Nummer.

Pressemitteilung