Trier (dpa/lrs) - Ein 80 Jahre alter Mann ist in Trier von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Unfallopfer am Dienstag auf die Straße getreten und dort von einem Auto erfasst worden, das aus Richtung Porta Nigra angefahren kam. Der Fußgänger sei durch den Aufprall am Dienstag gegen einen geparkten Wagen geschleudert und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

Der betagte Mann wurde in eine Klinik gebracht, wie es hieß. Da es noch Fragen zum genauen Unfallhergang gab, habe die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Um das Unfallgeschehen aufzuklären, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen. Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin des Autos machte die Polizei zunächst nicht.

