Mainz (dpa/lrs) - Die Planungen für das Besucherzentrum am Alten jüdischen Friedhof in Mainz sollen 2022 umgesetzt werden. Der Pavillon an der neuen Welterbestätte werde voraussichtlich Ende 2023 eröffnet werden können, kündigte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Etwas später als zunächst geplant. Bis Ende Februar 2022 sollen die Planungen für Pavillon und Gestaltung des gesamten Areals fertig sein. Der „sensationelle jüdische Friedhof, dieses Juwel“ werde eingezäunt. Die große Hauptstraße vor dem Jüdischen Friedhof, die Mombacher Straße, soll bis 2022 saniert sein.

Etwa 1,5 Millionen Euro sind für das Besucherzentrum vorgesehen, das einen Überblick über die rund 1000 Jahre alte Geschichte des jüdischen Friedhofs bieten soll. „Die Finanzierung steht“, sagte Ebling.

Derzeit seien die Führungen über den Friedhof „gut nachgefragt“. Zugleich arbeite Mainz bereits zusammen mit Worms und Speyer an einem Tourismuskonzept für die drei Schum-Stätten. Im Herbst soll eine Schum-App fertig sein, die auch mittels virtueller Realität eine Vorstellung vom jüdischen Leben bietet.

Das Welterbe-Komitee der Unesco hatte Ende Juli das mittelalterliche jüdische Erbe von Speyer, Worms und Mainz ins Welterbe aufgenommen. Nach den Anfangsbuchstaben der jüdischen Namen werden sie als Schum-Stätten bezeichnet oder auch „Jerusalem am Rhein“ genannt. In Mainz gehört der Alte Friedhof dazu. In Worms gibt es einen jüdischen Friedhof, zudem ein Viertel mit Synagoge, Ritualbad (Mikwe) und Museum. Speyer hatte ein ähnlich reiches jüdisches Gemeindeleben.