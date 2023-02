Wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des Besitzes erlaubnispflichtiger Munition hat die Staatsanwaltschaft Landau Anklage gegen einen 51-Jährigen erhoben. Dem Mann werde unter anderem vorgeworfen, unerlaubt Schrot- und Patronenmunition besessen und im Garten Cannabispflanzen angebaut zu haben, um das gewonnene Marihuana überwiegend weiterzuverkaufen. Das teilte die Anklagebehörde in der pfälzischen Stadt am Donnerstag mit.

Landau (dpa/lrs) - Zudem seien bei einer Durchsuchung unter anderem zwei Armbrüste mit zugehörigen Pfeilen und ein Harpunengerät gefunden worden. Der Verdächtige befinde sich seit dem 9. Januar in Untersuchungshaft. Das Landgericht habe nun über die Zulassung der Anklage zu entscheiden.

Die Ermittler ergänzten, dass auch die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen den Mann ermittele - wegen Hinweisen, er habe «Vorrichtungen für Angriffe auf Polizeibeamte» hergestellt. Dazu hatte die Generalstaatsanwaltschaft im Januar mitgeteilt, es gebe unter anderem Hinweise, dass er einen Feuerlöscher habe verwenden wollen.

