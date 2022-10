Die saarländische Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD) sieht für die Finanzierung eines 49-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr nun die Bundesregierung am Zug. «Die Länder sind zudem bereit, für eine Nachfolgelösung tief in die Tasche zu greifen. Jetzt liegt der Ball beim Bund», sagte Berg am Donnerstag zum Abschluss der Verkehrsministerkonferenz in Bremerhaven.

Bremerhaven/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zuvor hatte Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) als Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz mitgeteilt, dass die Länder grundsätzlich zur Kofinanzierung eines 49-Euro-Tickets im Nahverkehr als Nachfolger des 9-Euro-Tickets bereit seien. Das Ticket soll deutschlandweit gültig sein und möglichst schnell eingeführt werden. Die Länder wollen aber weiterhin generell mehr Geld vom Bund zur Finanzierung des Nahverkehrs.