Das belgische Königspaar beginnt an diesem Mittwoch (09.00 Uhr) einen zweitägigen Besuch in Rheinland-Pfalz. Los gehts beim Mainzer Pharmaunternehmen Biontech, wo Philippe (62) und Mathilde (49) von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begrüßt werden. Im Anschluss geht es in die Labore des Konzerns, der für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs bekannt ist.

Mainz (dpa) - Danach soll eine Führung durch das Gutenberg-Museum folgen. Dort will das royale Königspaar einen Blick auf ein seltenes Exemplar der Gutenberg-Bibel werfen. Außerdem steht ein Besuch der Staatskanzlei sowie des weltbekannten Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen auf dem Programm. Den Tag lässt das Königspaar laut Plan auf einem Weingut in der Pfalz ausklingen. Am Donnerstag reisen Philippe und Mathilde ins Mittelrheintal weiter.

Pressemitteilung Rheinland-Pfalz