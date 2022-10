Das belgische Königspaar Philippe (62) und Mathilde (49) setzt am Donnerstag seine Reise durch Rheinland-Pfalz fort. Den Tag starten die Royals in St. Goar (10.00 Uhr) schräg gegenüber des berühmten Loreley-Felsens. Dort im Welterbe Oberes Mittelrheintal bekommen Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit, das Königspaar zu sehen.

Koblenz (dpa/lrs) - Anschließend geht es für Philippe und Mathilde per Schiff rheinabwärts nach Boppard. Von dort aus reisen die Royals weiter nach Koblenz zu ihrem letzten Programmpunkt. Gegen Mittag (12.25 Uhr) begeben sie sich auf historische Spurensuche und besichtigen die Festung Ehrenbreitstein hoch über dem Rhein. Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Koblenz endet die Reise des belgischen Königspaars.

Philippe und Mathilde sind seit Mittwoch in Rheinland-Pfalz. Zum Auftakt ihres Deutschlandbesuches wurden sie von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) empfangen. Zudem besichtigten die Royals am Mittwoch unter anderem das Pharmaunternehmen Biontech und das Gutenberg-Museum in Mainz sowie den Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen.