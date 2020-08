Die Folgen der Corona-Pandemie reißen tiefe Löcher in die Landeskasse. Die Nettokreditaufnahme soll so stark steigen wie nie zuvor. Jetzt hat erstmals der Landtag über den Entwurf beraten.

Mainz (dpa/lrs) - Mit einer Neuverschuldung in der Rekordhöhe von rund 3,5 Milliarden Euro will die Landesregierung die Folgen der Corona-Pandemie für Rheinland-Pfalz bekämpfen. Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) sagte bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs am Donnerstag im Landtag in Mainz, die darin vorgesehen Mittel würden helfen, die Folgen der Corona-Krise abzumildern.

Mit einem Großteil der Summe sollen wegbrechende Steuereinnahmen aufgefangen werden. Die neuen coronabedingten Maßnahmen sollen in Form eines sogenannten Sondervermögens gebündelt werden. Nach Ansicht von Ahnen ermöglicht dieses Instrument eine zügige Mittelverwendung und für alle Betroffenen Planungssicherheit über das Jahr 2020 hinaus. Das über eine Milliarde Euro umfassende Sondervermögen, das aus Haushaltsmitteln gespeist wird, sieht Ausgaben etwa für Gesundheit und Schulen vor, aber auch Maßnahmen zur Konjunkturbelebung, Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz. Es ist bis Ende 2022 befristet.

«Die Wirtschaft braucht jetzt Planungssicherheit auch über das Haushaltsjahr hinaus, und das Sondervermögen ist dazu der richtige Weg», sagte Ahnen. Dieses Instrument sei in der Landesverfassung vorgesehen. Im Übrigen gingen auch Länder wie Hessen, Bayern und das Saarland diesen Weg.

CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sagte, seine Partei begleite den Kurs der Landesregierung konstruktiv. Leider seien gute Vorschläge der CDU abgelehnt worden. Für die Christdemokraten sei es äußerst wichtig, die Wirtschaft während der Krise und darüber hinaus in Gang zu halten. Es stelle sich aber die Frage, ob die Landesregierung mit ihrem Nachtragshaushalt die richtigen Schwerpunkte setze. Vor allem im Bildungsbereich wirke sich eine verfehlte Politik der Ampelkoalition aus etwa bei der mangelnden digitalen Ausstattung der Schulen und deren Anbindung ans Breitbandnetz. Die Corona-Krise bringe diese Versäumnisse nun deutlich zu Tage.

Nach Worten des SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer bietet der zweite Nachtragshaushalt der Landesregierung Schutz und Chancen für die Menschen in Rheinland-Pfalz. Bei der Pandemiebekämpfung habe die Landesregierung bisher vieles richtig gemacht. Mit dem Nachtragshaushalt sichere die Koalition nun die Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich, in den Kommunen und im Öffentlichen Personennahverkehr.

AfD-Fraktionschef Uwe Junge sagte, einige der in dem Haushaltsentwurf vorgesehenen Ausgaben seien «zwingend notwendig - aber das waren sie auch schon vor der Krise». Darüber seien aber auch Maßnahmen enthalten, die viel kosteten, aber wenig brächten - «linksgrüne Projekte aus dem Hause (von Umweltministerin Ulrike) Höfken» wie Photovoltaikanlagen für Carports. Der wissenschaftliche Dienst des Landtags solle das «Finanzgebaren» der Landesregierung auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen, sagte er mit Blick auf das Sondervermögen.

Der Nachtragshaushalt trägt nach Ansicht der FDP-Fraktionsvorsitzenden Cornelia Willius-Senzer mit darin vorgesehenen, langfristig wirksamen Ausgaben die Handschrift ihrer Partei. «Während die CDU das Haar in der Suppe sucht, handelt die Landesregierung kraftvoll», sagte sie. Für die derzeitige Lage gebe es kein Drehbuch, umso wichtiger seien konstruktive Beratungen im Landtag.

Auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bernhard Braun, lobte den Haushaltsentwurf und hob die darin enthaltenen Ausgaben für den Klimaschutz hervor. Es sei wichtig, dass das Corona-Hilfspaket auch passgenau gemacht werde «für die andere, größere Krise» in den nächsten Jahren, sagte er mit Blick auf die Folgen des Klimawandels. Dass das Sondervermögen eine Laufzeit bis Ende 2022 habe, sei ein «guter Ansatz» für längerfristige Planung, sagte er der Finanzministerin. «Wir müssen noch viel weiter denken.»

Mit der direkten Befragung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht das dreitägige Plenum an diesem Freitag zu Ende (9.30 Uhr). Sie muss sich dabei unter anderem auf Initiative der CDU Fragen zu den kommunalen Finanzen stellen. Die SPD-Fraktion will Dreyer zum Ausbau der künstlichen Intelligenz in Rheinland-Pfalz befragen.