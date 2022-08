Kaiserslautern (dpa/lrs) - Beim Aussteigen aus einem Zug im Hauptbahnhof Kaiserslautern ist ein 77 Jahre alter Mann in dichtem Gedränge ins Gleisbett gestürzt. Dabei wurde er nach Angaben der Bundespolizei am frühen Mittwochabend am Kopf verletzt, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung zu einem bislang unbekannten Mann auf. Zwei Zeugen vor Ort gaben demnach an, dass der 77-Jährige „nicht absichtlich in den Gleisbereich gestoßen wurde, sondern aufgrund des dichten Gedränges zwischen den Reisenden beim Verlassen des Zuges durch den unbekannten Täter in den Gleisbereich geschoben wurde“. Die Bundespolizei in Kaiserslautern bat Reisende, die das Geschehen beobachtet haben, sich telefonisch zu melden.