Die CDU-Politikerin Anke Beilstein ist am Sonntag zur Landrätin des Kreises Cochem-Zell gewählt worden. Sie bekam 62,7 Prozent der Stimmen, wie der Landkreis am Abend auf seiner Homepage mitteilte. Für die gemeinsame Gegenkandidatin der SPD, Grünen und Freien Wähler, Sonja Bräuer, stimmten 37,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,5 Prozent. Bräuer ist Pressesprecherin des Innenministeriums in Mainz. Es handelt sich um das vorläufige Wahlergebnis.

Cochem (dpa/lrs) - Der bisherige Landrat des Kreises Cochem-Zell, Manfred Schnur (CDU), ist nicht mehr angetreten. Er amtierte seit 2007 und wurde 2015 für eine weitere achtjährige Amtszeit wiedergewählt.

