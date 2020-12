Die Corona-Schutzimpfungen haben wie geplant in Rheinland-Pfalz begonnen. Den Anfang haben neun Alten- und Pflegeheime in Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen gemacht.

Koblenz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz ist auf dem Weg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen wichtigen Schritt vorangekommen: Am Sonntag haben die ersten Schutzimpfungen begonnen. Als einer der ersten Menschen in dem Bundesland wurde am Sonntagmorgen in einem Senioren- und Pflegeheim in Koblenz eine 91 Jahre alte Bewohnerin geimpft. „Das war es schon!“, rief Lieselotte Ziegler nach der Spritze mit dem Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer überrascht. „Ich hab' gedacht, da kommt noch was.“

Am ersten Tag der deutschlandweiten Corona-Schutzimpfungen sollten in Rheinland-Pfalz 1250 Menschen den Piks bekommen. Alle Menschen müssen zweimal geimpft werden, in der Regel im Abstand von drei Wochen.

Die ersten knapp 10 000 Impfdosen waren tags zuvor wie geplant in Rheinland-Pfalz eingetroffen und zunächst an vier Impfzentren in Koblenz, Mainz, Frankenthal und Ludwigshafen verteilt worden. Neun Teams rückten am Sonntag aus und impften Bewohner und Mitarbeiter in Altenheimen in Daun, Gerolstein, Linz, Mainz, Nieder-Olm, Kusel, Neuhofen und Koblenz, wie Landesimpfkoordinator und Gesundheitsstaatssekretär Alexander Wilhelm sagte. Die Hälfte des Impfstoffs sei für die zweite Spritze aufgehoben worden.

Nach Vorgaben des Bundes werden in Rheinland-Pfalz zunächst Menschen geimpft, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken oder daran zu sterben. Dies soll in einem ersten Schritt über mobile Impfteams in stationären Einrichtungen der Pflege geschehen.

Vorrang haben dabei nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Regionen, in denen die Infektionszahlen am 16. Dezember über dem durchschnittlichen Sieben-Tage-Wert des Landes lagen. Betroffen sind davon mehr als 200 Heime in den Kreisen Bad Kreuznach, Germersheim, Kusel, Neuwied, Rhein-Pfalz und Vulkaneifel sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Speyer.

Weil der Impfstoff knapp ist, impfen insgesamt 20 mobile Teams in der nächsten Zeit zunächst in knapp 70 der 200 Heime. Die 31 Impfzentren im Land sollen im Januar öffnen, ob das schon am 4. oder erst am 11. sein wird, stehe noch nicht fest, sagte Wilhelm.

„Heute ist ein besonderer Tag, ein Tag der Hoffnung, der uns sehr lange in Erinnerung bleiben wird!“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD), die zu den ersten Impfungen in das Koblenzer Altenheim gekommen waren. Der Beginn der Impfungen sei ein „großer Schritt in der Pandemiebekämpfung“ und „ein großer Lichtblick“

Dreyer dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz: „Noch nie wurde so schnell ein neuer Impfstoff entwickelt und zugelassen. Noch nie wurden in so kurzer Zeit neue Strukturen wie die Impfzentren oder die mobilen Impfteams geschaffen - gemeinschaftlich, Hand in Hand durch ganz verschiedene Akteure.“

Dreyer und Bätzing-Lichtenthäler appellierten an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen. „Die Schutzimpfung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto größer ist der Schutz für uns alle, desto besser und auch schneller können wir diese Pandemie hinter uns lassen.“

Die Schutzimpfungen sollen dann nach und nach auf weitere Pflegeeinrichtungen ausgeweitet werden. Bald sollen dann medizinisches Personal und die über 80-Jährigen in den Impfzentren geimpft werden. Informationen gibt es bei der Hotline der Landesregierung unter 0800 5758100.

Innerhalb von 24 Stunden wurden in Rheinland-Pfalz 439 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Infizierten in der Pandemie stieg auf nunmehr 69 172, wie das Sozialministerium am Sonntag (Stand 11.40 Uhr) mitteilte. Aktuell infiziert sind demnach 19 076 Menschen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen stieg um 15 auf insgesamt 1272.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Rheinland-Pfalz zuletzt 247 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 105 von ihnen wurden beatmet (Stand: Samstag 12.15 Uhr). Von insgesamt 1198 belegten Intensivbetten waren 877 belegt - auch von Patienten mit anderen Krankheiten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, wurde am Sonntag landesweit mit 122,7 angegeben. Wegen der Feiertage kann es allerdings sein, dass nicht alle Fälle weitergemeldet worden sind.