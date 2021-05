Die erfolgreiche Klage einer Bewerberin gegen die Beförderungspraxis im Umweltministerium hat dessen frühere Chefin Ulrike Höfken das Amt gekostet. Strafrechtliche Folgen wird die Affäre für die Grünen-Politikerin und ihren Ex-Staatssekretär hingegen nicht haben. Ein Widerspruch zum harschen Urteil, das zuvor das Oberverwaltungsgericht gefällt hat?

Mit bis zu fünf Jahren Gefängnis kann bestraft werden, wer sich nicht anständig um ihm anvertrautes Fremd-Vermögen kümmert und deshalb einen Schaden anrichtet – so in etwa lässt sich zusammenfassen, was im Strafgesetzbuch über Untreue steht. Doch der Paragraf lässt Juristen oft stöhnen: Er ist vage formuliert, scheint auf alles Mögliche zu passen. Sogar auf Behördenchefs, die bei Beförderungen ihrer Untergebenen Fehler machen und somit ermöglichen, dass statt der besten Bewerber die weniger guten Leute auf wichtige Posten kommen könnten?

Anzeigen gegen Höfken und Griese

Mit dieser Frage hat sich die Mainzer Staatsanwaltschaft in den vergangenen Monaten herumgeschlagen. Denn bei ihr waren mehrere Anzeigen gegen die frühere Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren einstigen Staatssekretär Thomas Griese eingegangen. Die beiden Grünen-Politiker mussten ihre Posten räumen, weil ihnen das Koblenzer Oberverwaltungsgericht in einem Urteil bescheinigt hatte: Die von ihnen verantwortete Beförderungspraxis unterlaufe „gänzlich das verfassungsrechtliche System der Bestenauslese“ und sei deshalb rechtswidrig.

Abstellen sollte diese Missstände der bisherige Chef der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, den die neue Umweltministerin Anne Spiegel im Januar zum Staatssekretär machte und der sich nun wieder zurückziehen wird. Als Bilanz seines Wirkens hat Ulrich Kleemann vor wenigen Tagen verkündet: Jetzt seien neue Beförderungsregeln erarbeitet, das Beamtenrecht werde künftig eingehalten. Aber Anhaltspunkte für die vom Gericht befürchtete „Günstlingswirtschaft“ habe er nicht gefunden. Und beim Grünen-Landesparteitag am Wochenende ging er noch weiter.

CDU nach Grünen-Parteitag in Rage

Da behauptete der scheidende Staatssekretär: Das Karriere-Aus für seine Parteifreunde Höfken und Griese war „nicht gerechtfertigt“. Womit er die CDU in Rage gebracht hat, deren Generalsekretär Jan Zimmer sagt: Diese Aussagen seien „unerträglich“. Denn Kleemann knüpfe „an die Tradition grüner Spitzenpolitiker in Rheinland-Pfalz an, höchstrichterliche Urteile nicht zu akzeptieren“. Den Untreue-Vorwurf gegen die einstige Ministeriumsspitze allerdings werden Richter gar nicht erst prüfen, denn die Staatsanwaltschaft verzichtet auf ein Ermittlungsverfahren.

Zur Begründung ihrer am Montag öffentlich gemachten Entscheidung sagen die Mainzer Ankläger: Denkbar ist es schon, dass die Beförderung der falschen Leute als Straftat eingestuft wird. Das gilt aber nur, wenn die Verantwortlichen die besten Bewerber absichtlich übergangen haben. Doch das Umweltministerium hatte immerhin ein „komprimiertes“ Verfahren, mit dem Fähigkeiten und Leistungen der Beschäftigten „summarisch“ bewertet wurden. Weshalb die Ministerin und ihr Staatssekretär wohl nicht bewusst gegen ihre Pflichten verstoßen hätten.

Von der Klägerin gestoppt

Außerdem gibt es Untreue im juristischen Sinn nur dort, wo auch ein greifbarer Schaden entstanden ist. Doch einen solchen, argumentieren die Mainzer Staatsanwälte, haben Höfken und Griese definitiv nicht angerichtet. Schließlich hat ihre übergangene Untergebene die beiden Politiker daran gehindert. Denn durch die Klage dieser Bewerberin wurde das ganze Verfahren gestoppt, sodass einstweilen auch sonst niemand auf den begehrten Posten vorrücken konnte. Hat sie damit also die beiden Grünen zu deren Glück davon abgehalten, eine Straftat zu begehen?

Juristen mahnen bei diesem Umkehrschluss zur Vorsicht. Selbst wenn wegen des rechtswidrigen Bewerbungsverfahrens tatsächlich eine weniger qualifizierte Person aufgestiegen wäre, hätten sich die Ministerin und der Staatssekretär wohl kein Untreue-Verfahren eingefangen. Denn für die Korrektur derartiger Fehler sind zunächst einmal nicht die Strafverfolger zuständig, sondern Verwaltungsjuristen. Weshalb – andererseits – deren vernichtendes Urteil über die Beförderungspraxis auch nicht dadurch geschmälert wird, dass die Staatsanwaltschaft keinen Grund für Untreue-Ermittlungen sieht.