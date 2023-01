Mit einem Samuraischwert soll ein 19-Jähriger vor einem Fastfoodrestaurant in Bitburg einen anderen bedroht haben. Er wurde daraufhin wenig später festgenommen, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Beamten stellten dabei fest, dass gegen den jungen Mann ein offener Haftbefehl vorlag.

Bitburg (dpa/lrs) - Grund für die Bedrohung war den Angaben zufolge eine Auseinandersetzung am Samstagabend zwischen zwei Gruppen. Der mutmaßliche Täter flüchtete demnach kurze Zeit später zusammen mit drei weiteren Personen in einem Auto in Richtung Innenstadt. Durch eine umfangreiche Fahndung gelang es der Polizei schließlich, das Auto zu stellen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten das Samuraischwert, eine Schreckschusswaffe und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Fahrzeugführerin stand zudem unter dem Einfluss von Amphetaminen.

