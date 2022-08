Sechs Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die saarländische Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD) zur weiteren Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. «Wir dürfen in unserer Solidarität und Unterstützung für die Ukraine und ihre Bevölkerung nicht nachlassen», sagte Becker am Dienstag anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages am 24. August.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Angriff auf die Ukraine sei auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung: „Auf schmerzliche Weise erfahren wir, dass Frieden, Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich geworden sind“, teilte Becker mit. Sie sei in „Gedanken und im Herzen bei der ukrainischen Bevölkerung, die so viel Leid erfahren muss“.

Die Stärke der Demokratie müsse sich gerade in schwieriger Zeit erweisen. Dazu könnten Parlamente in Deutschland „einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie offen, aber respektvoll vor anderen Sichtweisen, über diese großen Herausforderungen beraten und den Menschen damit Orientierung geben“, teilte Becker mit.