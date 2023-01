Elmstein (dpa/lrs) - Ein vermutlich aufgrund des starken Windes umgestürzter Baum hat in einigen Ortsteilen von Elmstein (Landkreis Bad Dürkheim) einen Stromausfall verursacht. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, hörten mehrere Anwohner am späten Donnerstagabend ein lautes Knallgeräusch und nahmen einen hellen Lichtschein wahr. Wenig später fiel dann der Strom in den Ortsteilen Iggelbach, Röderthal und Schafhof aus. Nach rund drei Stunden war die Leitung repariert und die Stromversorgung wiederhergestellt.

PM