Ingelheim (dpa/lrs) - Auf einer Baustelle in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) ist ein Mann durch eine umgestürzte Schalungswand tödlich verletzt worden. Der 59 Jahre alte Bauarbeiter sei am Dienstagmorgen gerade dabei gewesen die Wand zu lösen, als diese kippte und ihn unter sich begrub, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zwar sei es Kollegen des Bauarbeiters gelungen, die schwere Wand mit Hilfe eines Krans anzuheben und den eingeklemmten Mann zu befreien. Aber trotz Reanimation erlag der Mann seinen schweren Verletzungen auf der Baustelle im Stadtteil Nieder-Ingelheim. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

