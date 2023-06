Der seit vielen Jahren diskutierte Bau einer Mittelrheinbrücke kann bei Sankt Goarshausen umgesetzt werden. Das ist das Ergebnis eines sogenannten Raumordnungsverfahrens, das der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) und die Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Mittwoch vorgestellt haben. Die Mittelrheinbrücke sei am Standort zwischen den Stadtteilen Fellen und Wellmich mit den Anforderungen verträglich, sagte Ebling. «Heute ist ein wunderbarer Tag für das Mittelrheintal und damit für das Land Rheinland-Pfalz.»

Sankt Goarshausen (dpa/lrs) - Insgesamt wurden laut Ministerium sechs Varianten in dem Verfahren überprüft, lediglich eine Brücke an dem nun gewählten Standort habe die Voraussetzungen erfüllt. «Wir waren noch nie so weit», sagte Schmitt bei der Übergabe des Entscheids am Mittwoch. Eine Mittelrheinbrücke steigere die Lebensqualität und sichere den Wirtschaftsstandort.

Das Verfahren lief seit Februar 2021 und wurde vom Innenministerium mit 770 000 Euro komplett finanziert. Eine Mittelrheinbrücke wird seit Jahrzehnten diskutiert. Zwischen Mainz und Koblenz gibt es auf rund 80 Rheinkilometern nur sechs Fährverbindungen. Zahlreiche Naturschützer sind gegen einen Brückenbau, viele Anwohner, Politiker und Unternehmen für eine landschaftsverträgliche Querung. Nach dem Raumordnungsverfahren müssen noch die Detailplanung, Planfeststellungsverfahren, Ausschreibung und der Bau folgen. Klagen und Verzögerungen sind nicht ausgeschlossen - wann die Brücke fertig sein könnte, ist noch völlig unklar.