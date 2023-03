Zwischen Lauterecken und Reipoltskirchen führt der barrierefreie Radweg auf 14 Kilometern idyllisch durch das Glantal und Odenbachtal. Die Tour eignet sich perfekt für Lastenfahrräder und Ausflüge mit der ganzen Familie.

Weitgehend eben und landschaftlich wunderschön führt der Glan-Blies-Radweg vom Bahnhof in Lauterecken über Medard nach Odenbach. Dort zweigt die barrierefreie Strecke auf den Odenbachtal-Radweg ab und verläuft leicht wellig durch Adenbach und Ginsweiler bis nach Reipoltskirchen. Mit dem barrierefreien Restaurant auf der Wasserburg gibt es dort ein attraktives Ziel für eine schöne Tagestour. Der Vorschlag und die Wegbeschreibung für diesen Tourentipp kommt von der Pfalz-Touristik.

Die Tour startet am Bahnhof in Lauterecken. Von dort geht es geradeaus auf dem Glan-Blies-Radweg in Richtung Norden nach Medard. An der T-Kreuzung bei der Kläranlage muss man erst einmal nach rechts und kurz darauf nach links abbiegen. Der Radweg führt eben und auf Asphalt bis nach Medard. Parallel zur Draisinenbahn bleibt der Radweg weitgehend außerhalb der Bebauung.

Am Ortsende angekommen, muss man einmal rechts abbiegen, eine kleine Steigung hochfahren und dann am Schwanenplatz links abbiegen. Von dort aus führt der Glan-Blies-Radweg weiter am Sportplatz vorbei. Der asphaltierte Weg schlängelt sich leicht kurvig durchs Tal, bevor man kurz vor Odenbach nach links abbiegen muss, um bei leichter Steigung in den Ort fahren. Am Ortsausgang beginnt rechts der straßenbegleitende Radweg mit einer Breite von zwei Metern nach Adenbach.

Dieser führt durch Adenbach und auf eigener Trasse auch über den Adenbach selber. Um weiter in Richtung Ginsweiler zu Radeln, muss man einmal am Friedhhof links abbiegen und die Straße überqueren, wo auf der linken Seite ein straßenbegleitender Radweg nach Ginsweiler führt. Kurz vorher muss die Straße an der Querungshilfe gekreuzt werden, um rechts in den Ort hinein fahren zu können. Innerorts ist eine Mitnutzung der Straße erforderlich.

Am Ortsausgang biegt der Weg rechts ab auf einen Feldwirtschaftsweg und mit leichter Steigung in Richtung Reipoltskirchen. An der Y-Kreuzung müssen sich die Radfahrer links halten und dem Weg zurück zur Landesstraße folgen. Mit leichten Wellen führt der Weg parallel zur Straße und mündet nach circa eineinhalb Kilometern auf die Landesstraße. Diese muss gequert werden.

Weiter geht es auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg durchs Tal. Auch dort gibt es kurze Steigungen von maximal zehn Prozent. Der Weg führt direkt zur Wasserburg in Reipoltskirchen mit dem barrierefreien Restaurant, das sich ideal für einen Abschluss der rund einstündigen Tour eignet.