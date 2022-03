Bei einem Banküberfall in Böhl-Iggelheim am Donnerstagmorgen sind die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt worden. Mit Bargeld in sechsstelliger Höhe sei der bislang unbekannte Räuber geflüchtet, teilte die Polizei Rheinpfalz mit. Bei dem Überfall hatte er eine der Bankangestellten geschlagen, sie wurde leicht verletzt. Von ihm fehlte trotz Fahndung zunächst jede Spur.

Böhl-Iggelheim (dpa/lrs) - PM