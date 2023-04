Biebesheim/Viernheim (dpa/lhe) - Die Polizei in Südhessen hat sechs Männer im Alter zwischen 17 und 46 Jahren wegen mutmaßlicher Kabeldiebstähle festgenommen. Dabei ist die Gruppe bandenmäßig vorgegangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Männer sollen seit Herbst 2022 in Hessen und Rheinland-Pfalz einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht haben, indem sie bei Firmen und städtischen Bauhöfen einbrachen und Leitungen entwendeten. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Beamten in Wiesbaden, Mainz, Mannheim und Frankenthal außer Tatwerkzeugen, Mobiltelefonen und zwei Fahrzeugen einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Ermittlungen dauern an.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen