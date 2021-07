Köln/Hamburg (dpa) - Ein Song für eine Spende: Die Kölner Band Höhner («Viva Colonia») hat ein neues Lied zur Hochwasserkatastrophe aufgenommen. Die Musiker wollten damit am Montagnachmittag bei einem Livestream der Malteser auftreten, bei dem Spenden für die Betroffenen gesammelt werden, wie der Malteser Hilfsdienst mitteilte.

„Ich war selbst vor Ort und bin noch immer schockiert von den Bildern der Katastrophe“, wird Freddi Lubitz von den Höhnern in der Mitteilung zitiert. „Die Bilder haben mich nicht mehr losgelassen und wir haben das, was ich gesehen habe, in einem Song verarbeitet.“

Das neue Lied hat den Titel „Sag mir, dass wir das schaffen?“. Der dreistündige Livestream mit dem Titel „#ProudToHelp“ sollte auf den Sozialen Medien der Malteser live aus Hamburg übertragen werden.

