Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen ist es zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Das Feuer sei am Samstagmittag auf dem ersten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Durch die Hitze sei ein Wohnungsfenster auseinandergebrochen, so dass Rauch in die Wohnung eingedrungen sei. Die Feuerwehr konnte demnach den Brand schnell löschen. Zwei Bewohner wurden vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Beim Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

