Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die rheinland-pfälzische CDU will nun die Basis bei der Suche nach dem neuen Parteichef einbinden. Das hat CDU-Generalsekretär Jan Zimmer am Dienstag angekündigt. Denn kurz vor Ablauf der Bewerberfrist war überraschend ein zweiter Kandidat neben Christian Baldauf angetreten, um Nachfolger von Julia Klöckner zu werden.

Es ist bitterkalt am Mainzer Rheinufer, als Christian Baldauf am Dienstagnachmittag mit festem Blick in die Kameras seine Stellungnahme für die Kandidatur zum CDU-Landesvorsitz abgibt.