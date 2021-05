CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf wirft der Ministerpräsidentin fehlende Tatkraft vor. Rheinland-Pfalz brauche einen umfassenden Hygieneplan, damit trotz der Pandemie gearbeitet werden kann. Baldauf will eine klare Perspektive für die Gastronomie und erklärt, warum er dem Fußball derzeit noch keine Chance gibt.

Ein bekannter SPD-Politiker hat gesagt: „Opposition ist Mist.“ Gilt das noch mehr in der Corona-Krise? Wenn Sie Kritik an der Regierung üben, wird Ihnen noch schneller vorgeworfen, sie machten miesepetrig alles schlecht. Wie sehen Sie zurzeit Ihre Rolle?

Diese Krise können wir nur gemeinsam bewältigen. Aus unserer staatspolitischen Verantwortung heraus begleiten wir daher die Regierungsarbeit konstruktiv. Wir haben zum Beispiel dem Nachtragshaushalt zugestimmt. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Aber wir müssen natürlich auch kritisch hinterfragen, was mit dem Geld geschieht und wie die Regierung die Probleme angeht. Ziel muss doch sein, so aus der Krise zu kommen, dass in Rheinland-Pfalz Innovation und Arbeitsplätze eine Chance haben.

Vieles was die Landesregierung macht, ist im Grundsatz mit den anderen Ländern und mit der Bundesregierung abgesprochen, also auch mit der Kanzlerin, die Ihrer Partei angehört. Und Angela Merkel hat vor zu vielen Debatten gewarnt. Sie hat sogar von „Öffnungsdiskussionsorgien“ gesprochen. Lässt Sie das unbekümmert?

Nein, aber ich habe mit der Kanzlerin darüber gesprochen und wir verfolgen den gleichen Ansatz. Uns fehlt in Rheinland-Pfalz nach wie vor ein klarer Hygieneplan, der den Menschen Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen und zu arbeiten, ohne dass die Gesundheit zu sehr gefährdet ist.

Wo sind die Lücken im Hygieneplan?

Nun, es gibt ja gar keinen. Stattdessen lässt sich die Ministerpräsidentin immer wieder zum Jagen tragen. So hat sie nach langem Zögern am Mittwoch die Maskenpflicht verkündet, nachdem sie in zehn anderen Bundesländern schon eingeführt war.

Sie hatten sich sehr früh dafür ausgesprochen ...

Ja, schon vor mehr als einer Woche, aber immer mit dem Zusatz, dass natürlich zwingend auch die Hygienevorschriften und die Mindestabstände eingehalten werden müssen. Das ist übrigens eine Voraussetzung dafür, dass Gastronomen wieder öffnen und zum Beispiel Friseure wieder arbeiten können. In Rheinland-Pfalz wird nur geguckt, was machen andere Bundesländer, und drei Tage später wird es nachgemacht.

Sie und viele andere haben kritisiert, die Verteilung der Soforthilfen von Bund und Land an Soloselbstständige und kleine Unternehmen dauere in Rheinland-Pfalz viel zu lange. Inzwischen hat der Wirtschaftsminister verkündet, 42.000 von 74.000 Anträgen seien bearbeitet. Ist jetzt alles gut?

Ich kenne sehr viele Selbstständige, die bei drängenden Zahlungsverpflichtungen und großen Einnahmeausfällen viel länger als in anderen Bundesländern auf ihr Geld warten mussten. Neben der schleppenden Auszahlung ist vor allem auch das Problem, dass es vom Land nur Kredite gibt. Unverzichtbar sind aber finanzielle Hilfen des Landes, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Die Direkthilfen, die Sie fordern würden vielleicht Milliarden kosten. Wo kommt das Geld her?

Wir gehen von rund 400 Millionen Euro aus. Das Land hat eine Rücklage von etwa einer Milliarde Euro, die bis heute nicht angetastet ist. Daraus könnten kleine Unternehmen unterstützt werden, um damit Arbeitsplätze zu retten.

Die Gastronomie ist die mit am heftigsten gebeutelte Branche. Ihr soll mit zeitlich befristeten Erleichterungen bei der Mehrwertsteuer geholfen werden. Welche weiteren Perspektiven sollte man Gastronomen geben?

Die Gastronomie braucht eine Perspektive, wann die Durststrecke enden könnte. Natürlich geht die Gesundheit vor, und da wiederhole ich mich jetzt: Gäbe es einen Hygieneplan, könnte für jede einzelne Gaststätte festgestellt werden, ob die Regeln einzuhalten sind oder nicht. Vielleicht kann man zwei Leute an einem Tisch erlauben, statt zehn hinzusetzen.

Ist es richtig, die Kitas noch geschlossen zu halten?

Auch da gilt: Der Gesundheitsschutz steht im Vordergrund. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Das kann nur in ganz kleinen Schritten erfolgen. Hygiene- und Abstandsregeln sind bei kleinen Kindern ja kaum umsetzbar. Die Eltern müssen bedenken, besteht Ansteckungsgefahr in der Kita, wird auch die Familie, werden die Großeltern gefährdet.

Sie sind Fußballfan. Es gibt Forderungen aus dem Profilager, die Saison ohne Zuschauer zu Ende zu spielen. Zum Konzept gehören viele Corona-Tests an den Spielern. Kann das sein: für die Profi-Kicker Tests, die für Altersheime nicht in der eigentlich notwendigen Anzahl möglich sind?

Sie sprechen das Richtige an. In Altenheimen sind mehr Tests nötig. Auch das muss die Landesregierung endlich lösen. Und für Fußball gilt: Wir können nicht die Einhaltung von Sicherheitsabständen fordern und dann Zweikämpfe im Fußball erlauben. Die Regeln gelten aber für alle. Deshalb ist es zu früh, die Austragung von Spielen zu erlauben.

Wie oft sind Sie in diesen Tagen im Homeoffice?

Einen großen Teil erledige ich von zuhause aus. Aber natürlich fahre ich auch nach Mainz. Im Fraktionsbüro ist wenig Personal, und die Abstände werden eingehalten. Politik wird fast nur noch über Telefonleitungen und Videoschalten gemacht.

Die Akteure sehen sich kaum noch persönlich. Geht das auf Dauer?

Nicht nur Politik, das ganze gesellschaftliche Leben kann nicht auf Dauer so ablaufen. Politik lebt doch gerade von der persönlichen Begegnung, lebt von Debatten, lebt von der Information vor Ort. Die Krise lehrt aber auch, dass man viele Termine strikter und damit wesentlich schneller erledigen kann.

Sie wollen nächstes Jahr bei der Landtagswahl antreten, um die Ministerpräsidentin abzulösen. Auf absehbare Zeit können sie zum Beispiel keine Parteitage ansetzen, um Öffentlichkeit zu kriegen und die eigenen Reihen zu schließen. Sie können nicht mit den Leuten vor Ort reden, um sich bekannter zu machen. Arbeitet die Zeit gegen Sie?

Es geht ja darum, den Menschen im Land eine Alternative anzubieten. Die Leute wollen klare Antworten auf wichtige Fragen. Ob man das alleine auf Weinfesten schafft, bezweifele ich. Gleichzeitig beobachte ich, dass viele unserer Vorschläge nach einer gewissen Zeit von der Landesregierung übernommen werden. Also liegen wir richtig.