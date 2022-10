Nach dem Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat Oppositionsführer Christian Baldauf Regierungschefin Malu Dreyer scharf attackiert. Der CDU-Fraktionschef richtete sich zu Beginn der Haushaltsdebatte des Landtags am Donnerstag in Mainz an die SPD-Politikerin und sagte: «Ihre Landesregierung hat im Krisenmanagement jener Flutnacht komplett versagt.» Im Juli vergangenen Jahres kamen im Ahrtal mindestens 134 Menschen ums Leben.

Mainz (dpa/lrs) - „Dass der Katastrophenschutz im Land, im Vergleich zu anderen Ländern, auf der übergeordneten Landesebene so schlecht aufgestellt ist, liegt allein in der Verantwortung der Landesregierung und seit gestern bei Ihnen, Frau Ministerpräsidentin“, sagte Baldauf. „Ihr Krisenmanagement war eine Katastrophe in der Katastrophe - Sie als Regierungschefin sind dafür ebenfalls verantwortlich.“

Baldauf hielt Dreyer vor, Sie hätte sich selbst in der Katastrophennacht mehr einbringen müssen. „Es macht doch einen Unterschied, wenn der Kapitän selber nach oben geht, wenn der Innenminister oder die Ministerpräsidentin sich selber reinhängen, selber Hubschraubern hinterher telefonieren, selber dort sind, wo die Informationen zusammenlaufen.“