Mainz (dpa/lrs) - CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat vor einer «unkontrollierbaren Corona-Infektionslage» in Schulen gewarnt. Die Lage sei «extrem besorgniserregend», sagte er am Dienstag in Mainz. Es müsse alles dafür getan werden, um erneute Schulschließungen zu vermeiden. «Wir verstehen diesen Lockerungswahn nicht, der da im Moment um sich greift. Man muss einfach die Realität sehen.»

Baldauf und CDU-Bildungsexpertin Jenny Groß sprachen sich dafür aus, dass sich alle ungeimpften Schüler drei Mal pro Woche testen sollen. Bei geimpften Schülern reiche ein anlassloser Test pro Woche. Mit Blick auf die Kitas im Land sagte Baldauf, dort solle es regelmäßige PCR-Lollitests geben, um Kinder und Erzieher bestmöglich zu schützen.

Für ungeimpfte Erzieher und Lehrer forderte der CDU-Fraktionschef bei Warnstufe 2 täglich einen Test. Sollten Kita-Beschäftige keine Impfung nachweisen können oder den Test verweigern, dürften sie nicht beschäftigt werden, betonte Baldauf. «Die Frage ist gestattet. Wenn sie nicht beantwortet ist, gibt es auch keine Erziehung. Da geht der Gesundheitsschutz der Kinder, der Beschäftigten und der Eltern vor.»

Man könne niemanden zwingen, sich impfen zu lassen. «Aber dann muss er andere Voraussetzungen erfüllen als jemand, der geimpft ist. Das gehört zum gesellschaftlichen Zusammenhalt», sagte Baldauf.

