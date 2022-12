Eigentlich sollte sich der CDU-Landesvorstand erst in ein paar Wochen treffen, doch nun wird er schon am Abend des 3. Januar zu seiner Sondersitzung zusammenkommen. Anlass dafür ist der Sturz Christian Baldaufs als Fraktionschef der Union im Landtag: Ein Teil der Abgeordneten hat kurz vor Weihnachten den Rückzug des Frankenthalers von diesem Posten erzwungen. Seither ist die Partei in Aufruhr. Manche Christdemokraten sprechen von einem Putsch, bei dem schmutzige Tricks angewendet worden seien. Landesvorsitzender der CDU ist Baldauf aber weiterhin. In dieses Amt war er erst vor knapp einem Jahr gewählt worden, bei einem Parteitag stimmten 84 Prozent der Delegierten für ihn. Eine Parteisprecherin sagt: Das Vorstandstreffen habe er nun selbst einberufen, um über die Situation zu sprechen. Dass der 55-Jährige nun auch seinen Spitzenposten auf Partei-Ebene abgeben wolle, schließe sie aus.