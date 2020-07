Frankenthal (dpa/lrs) - Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, tritt bei der Landtagswahl am 14. März gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an. Seine Partei hat den 52 Jahre alten Anwalt bereits im November in Neustadt/Weinstraße zum Spitzenkandidaten gewählt. Baldauf will bei der Landtagswahl zum fünften Mal als Direktkandidat im Wahlkreis Frankenthal antreten. Über diese Kandidatur stimmen die Mitglieder an diesem Montagabend (19.00 Uhr) in Frankenthal ab. Dabei soll auch der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel sprechen. Die Versammlung findet wegen der Corona-Pandemie im Freien statt.