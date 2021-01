Mainz (dpa/lrs) - Die Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden ist nach Einschätzung von Christian Baldauf noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. «Zunächst wählen wir einen Vorsitzenden. Danach sehen wir, wer Kanzler werden kann», sagte der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Zunächst sollte man nur auf diese Vorsitzenden-Funktion klare Antworten geben.» Denn es gehe um die Aufstellung der CDU mit Zukunftsthemen. «Das kann man nicht nur als Sprungbrett für die Kanzlerkandidatur nehmen.»

Mainz (dpa/lrs) - Die Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden ist nach Einschätzung von Christian Baldauf noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. „Zunächst wählen wir einen Vorsitzenden. Danach sehen wir, wer Kanzler werden kann“, sagte der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Zunächst sollte man nur auf diese Vorsitzenden-Funktion klare Antworten geben.“ Denn es gehe um die Aufstellung der CDU mit Zukunftsthemen. „Das kann man nicht nur als Sprungbrett für die Kanzlerkandidatur nehmen.“

Wichtig sei es, dass sich die Partei nach der Wahl hinter dem neuen Vorsitzenden sammle. „Ich bin da guten Mutes! Und was die Kanzlerkandidatur betrifft: Das entscheiden CDU und CSU gemeinsam und nehmen sich dafür die Zeit, die sie brauchen.“

Baldauf appellierte an die Geschlossenheit der CDU nach der Wahl des Vorsitzenden: „Ich erwarte, dass nach dem Parteitag alle Kraft des neu gewählten Vorsitzenden in die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelegt wird.“ Beide Landtage werden am 14. März gewählt.

Die CDU will den Nachfolger von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als erste Partei in Deutschland überhaupt bei einem Online-Parteitag am 16. Januar digital wählen und mit anschließender Briefwahl bestätigen. Neben Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wollen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen die Partei führen.

Welchen der drei Bewerber für den CDU-Vorsitz er als Delegierter wählt, verriet Baldauf nicht. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion betonte: „Den Wettbewerb finde ich gut.“ Merz, Laschet und Röttgen deckten ein breites Spektrum ab. „Der eine führt das größte Bundesland, der andere kommt aus der Wirtschaft. Der dritte hat eine politische Funktion, aber in der Außenpolitik.“ Und: „Jeder hat seine Vor- und Nachteile.“ Alle drei Kandidaten seien jedoch „hervorragend“, und die Partei habe „ein gutes Verfahren gefunden, mit dem wir rasch einen neuen Vorsitzenden wählen können, und das rechtssicher“.