Frankenthal (dpa/lrs) - Wenige Tage vor der Landtagswahl hat sich der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf bei der Abgabe seiner Briefwahlunterlagen kämpferisch gezeigt. «Es ist in Rheinland-Pfalz ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir sind weiter zuversichtlich, stärkste Kraft zu werden», sagte er am Montagmorgen im pfälzischen Frankenthal. Zu Umfragen, denen zufolge die Landesregierung weiterhin eine Mehrheit habe, sagte Baldauf, Umfragen seien Momentaufnahmen. «Wir kämpfen um jede Stimme und wollen am Ende vorne liegen.» Rheinland-Pfalz wählt an diesem Sonntag (14. März) einen neuen Landtag.

Baldauf kam mit seiner Frau Martina in ein Briefwahlbüro in seiner Heimatstadt Frankenthal. Er wolle mit der frühen Stimmabgabe auch dafür werben, mit Blick auf die Pandemie die Stimme per Briefwahl abzugeben, betonte der 53-Jährige. „Mir ist wichtig, den Menschen zu signalisieren: Machen Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch und wählen Sie. Wir brauchen den Wechsel - 30 Jahre SPD sind genug.“

Bis zur Abstimmung werbe die CDU weiter für ihre Themen, sagte Baldauf. Dies seien etwa die Förderung von Deutsch sowie ein Sofortprogramm für die Wirtschaft und mehr Investitionen in Krankenhäuser. „Rund 30 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen.“

© dpa-infocom, dpa:210308-99-733526/2