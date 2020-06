Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat eine Mindeststrafe von 14 Jahren Haft für den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern gefordert. «Wer Kinder schwer sexuell missbraucht und hiervon Aufnahmen macht und diese veröffentlicht, um damit Geld zu verdienen, soll für mindestens 15 Jahre in das Gefängnis», sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Sexueller Missbrauch von Kindern ist Mord an Kinderseelen.»

«Die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz von Kinderpornografie in jeglicher Form von einem Vergehen zu einem Verbrechen hochzustufen, ist der erste richtige Schritt», sagte Baldauf. Die Mindeststrafe müsse zudem auf zwei Jahre Haft angehoben werden, damit die Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Als Verbrechen gilt laut Strafgesetzbuch eine Tat, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet wird, als Vergehen eine Tat, für die auch eine geringere Freiheits- oder Geldstrafe verhängt werden kann.

«Niemand stößt «durch Zufall» auf Kinderpornos», betonte der Oppositionsführer im rheinland-pfälzischen Landtag. «Diese müssen aktiv im Darknet gesucht werden.» Der «Konsum von Kinderpornografie» sei häufig der Einstieg, und es durch die zunehmende Digitalisierung viel leichter geworden, daran zu kommen.

Es gehe nicht allein um Abschreckung, sondern um die Bestrafung getanen Unrechts. Gerade psychisch kranke Täter müssten zudem möglichst lange in Gewahrsam genommen werden. «Harte Strafen reichen aber nicht aus. Wir brauchen auch eine noch stärkere Präventionsarbeit und eine Verzahnung von staatlichen Einrichtungen», forderte der CDU-Politiker.