Die Grünen sind bereit, nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im März mit allen demokratischen Parteien Koalitionsgespräche zu führen, sagt Bernhard Braun. Der 62-Jährige ist Vorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion. Er verrät, was er vom CDU-Spitzenkandidaten hält, und meint, landesweit sollte mehr auf Corona getestet werden.

Sowohl Ihr Kollege Schweitzer von der SPD als auch Ihr Kollege Baldauf von der CDU haben den Klimaschutz zu ihren jeweils eigenen Themen erklärt. Sie machen den Grünen das Monopol streitig. Ärgert Sie das?

Wir arbeiten seit über 30 Jahren an dem Thema. Mir ist es eine Freude, wenn andere es auch aufgreifen. SPD und CDU haben den Klimaschutz bisher vernachlässigt. Wir suchen immer kompetente Partner für unsere wichtigen Themen.

Von einer weiteren Seite droht den Grünen möglicherweise Ungemach: Aus der Bewegung Fridays-for-Future gibt es Versuche, eine neue Umweltpartei aus der Taufe zu heben. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Nein. Das Original in Sachen Klimaschutz sind die Grünen. Wir halten es nicht für sinnvoll, bei der Wahl viele Listen zu haben, die sich des Themas annehmen wollen. Eine Gefahr für uns sehen wir aber nicht.

So wie es heute aussieht, wird die SPD im bevorstehenden Landtagswahlkampf auf Malu Dreyer, Malu Dreyer und nochmals Malu Dreyer setzen. Da könnte ein kleiner Koalitionspartner wie die Grünen auf der Strecke bleiben. Wie wollen Sie das verhindern?

Die Leute wissen, dass Malu Dreyer allein noch kein Thema ist. Wir werden auf Themen setzen. Wir haben mit Anne Spiegel eine tolle Spitzenkandidatin, das wollen wir mit politischen Inhalten kombinieren.

Was wird bei der Landtagswahl im März das Wahlziel der Grünen sein?

Wir werden den Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und den Kampf gegen Rassismus in den Mittelpunkt stellen und wollen so stark werden, dass an uns vorbei niemand regieren kann.

Ich meinte eigentlich, welches Stimmenergebnis die Grünen sich zum Ziel setzen nach den enttäuschenden 5,3 Prozent bei der Landtagswahl 2016?

Wir wollen den Rückenwind mitnehmen, den uns die guten Ergebnisse bei bundesweiten Umfragen verschaffen. Und wir wollen natürlich besser abschneiden als 2016.

Wie verstehen Sie sich mit dem CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf?

Seit er den Klimaschutz für sich entdeckt hat, sehe ich Gemeinsamkeiten, über die wir reden können. Leider haben wir unterschiedliche Ansätze, Politik zu machen. Christian Baldauf springt auf ein Thema und verlässt es danach wieder. Das ist nicht meine Art, aber ansonsten ist der CDU-Fraktionschef ein sympathischer Mitmensch.

Das bedeutet also: Wenn die CDU im März mehr Stimmen als die SPD bekäme, würden die Grünen die Seite wechseln?

Wir wollen uns an Themen orientieren und möglichst viel Zustimmung gewinnen. Danach sind wir bereit, mit allen demokratischen Parteien über die Umsetzung unserer Vorstellungen zu reden.

An welchen Stellen ist Ihnen die CDU-Fraktion entschieden zu wenig grün?

Das ist vor allem die Umweltpolitik, aber auch die Wirtschaftspolitik. Die CDU versteht zum Beispiel nicht, dass Wirtschaft in Zukunft ohne den Ausstoß von Kohlendioxid funktionieren muss. An der Stelle hat sie den Anschluss verloren.

Blicken wir auf die vergangenen Monate zurück: Krisenzeiten sind stets Zeiten der Regierung. Die Grünen hatten es zuletzt schwer, in der Öffentlichkeit mit ihren Themen Gehör zu finden. Welche Erfolge oder Einflussnahmen auf Entscheidungen der zurückliegenden Wochen beanspruchen Sie ganz besonders für Ihre Fraktion? Oder anders gefragt: Gibt es eine grüne Handschrift im Kampf gegen die Corona-Krise?

Ja, wir haben als erste gefordert, dass die Spielplätze wieder geöffnet werden. Wir haben uns eingesetzt für das Hilfsprogramm für Jugendherbergen. Es freut uns sehr, dass die SPD nach anfangs zähem Kampf am Ende auch dabei mitgemacht hat. Auch für die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, haben wir uns schon stark gemacht, als die Spitze der Regierung darüber noch gar keine Entscheidung getroffen hatte.

Was ist Ihr Eindruck: Welche Themen außer Corona beschäftigen die Menschen derzeit noch?

Die Klimakrise ist eine dauerhafte. Das wissen die Menschen, vor allem die jungen. Auch gegen Rassismus haben viele Leute trotz Corona-Krise demonstriert.

Können sie sich im Falle einer zweiten Infektionswelle einen weiteren bundesweiten Lockdown vorstellen?

Nein, den wird es so nicht mehr geben. Wir sind besser vorbereitet und können auf lokale Ausbrüche schneller reagieren. Aber wir alle müssen vorsichtig bleiben, vor allem Abstand halten und in Gebäuden Mund-Nasen-Schutz tragen, und wir müssen mehr testen.

Wo sollte in Rheinland-Pfalz mehr getestet werden?

Wir sind dafür, überall mehr zu testen, auch in den Schulen, nicht flächendeckend, aber durchaus auch ohne den Anlass einer nachgewiesenen Infektion. Auch sollten mehr Heimkehrer aus dem Urlaub getestet werden, auch wenn sie nicht aus einem Risikogebiet kommen.

Wann wird das beschlossen?

Wir bringen die Vorschläge in der Koalition ein.

Die Grünen-Fraktion will die Nutzung von Wasserstoff als saubere Energiequelle schneller voranbringen?

Der Bund stellt Fördergelder zur Verfügung. Wir hätten gerne, dass davon nicht nur große Konzerne, sondern auch Stadtwerke im Land profitieren können. Dort sollten Anlagen gefördert werden, in denen mit grünem Strom Wasserstoff als Energieträger gewonnen wird.

Auch der Ausbau der Elektromobilität erfolgt aus Ihrer Sicht nur im Schneckentempo. Wo klemmt es?

Wir brauchen mehr Ladepunkte. Das muss schnell passieren. Geld dafür gibt die Bundesregierung.

Vergangene Woche haben die sechs größten Lehrerverbände im Land und der Landes-Elternbeirat gemeinsam mehr Lehrer und kleinere Klassen für besseren Schulunterricht gefordert. Sind Sie auch dafür?

Dagegen kann man nichts haben. Sicher werden wir im Herbst in den Nachtragshaushalt Geld für zusätzliche Lehrkräfte einstellen. In der Corona-Krise werden ja einige wegen gesundheitlicher Gefährdung für den Präsenzunterricht ausfallen. Darüber hinaus gilt: Mehr Lehrkräfte sind immer gut. Wir können sie uns aber nicht backen, deshalb wird es ein langer Weg sein.

Die Serie: Fraktionschefs im Interview